🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 февраля, растущая Луна, которая находится в знаке Тельца, подарит возможность укрепить партнерские отношения, деловые связи и контакты. Вероятны продуктивные поездки, успешные переговоры, уверенные старты новых проектов и выгодные сделки. Сегодня хороший день для начала ремонта или строительства

Посвятить время стоит и личным отношениям. Полезно встретиться с родственниками и близкими вам людьми, поговорить о важном, напомнить о своих чувствах, о привязанности. Постарайтесь уладить конфликты, если таковые имеются, так как в этот день особенно сильна кармическая память, и буквально каждый поступок будет иметь вес в будущем.

♈ Овен

Овен, вы известны своей амбициозностью. У вас есть склонность устанавливать высокие стандарты и бросать вызов себе, чтобы достичь невозможного. Звезды напоминают вам сегодня, что нет такой горы, на которую вы бы не смогли взобраться, если поставили перед собой такую цель. Смело беритесь за работу. Знайте, что Вселенная поможет повысить уровень и стать мастером своего дела. Это касается не только дел, но и личных отношений, а также вашего духовного роста. Сосредоточьтесь на выбранном пути и ни в чем не сомневайтесь.

Космический совет: задумайтесь о выходе на новый уровень профессионального и личного развития.

♉ Телец

Если вы посмотрите на свою жизнь объективно, поймете, что любой опыт несовершенен. При этом все происходит так, как и должно, и любое событие, даже самое горькое, становится важным уроком судьбы. Сегодня вместо того, чтобы позволять эмоциям окрашивать ваше восприятие, принимайте любой опыт таким, какой он есть. Осознайте, что Вселенная дает вам возможность стать мудрее и лучше.

Космический совет: пусть разочарование послужит топливом для вашего духовного роста.

♊ Близнецы

Мы постоянно застреваем в паутине собственных суждений, пытаемся отличить хорошее от плохого, черное от белого, приятное от опасного и ложно привлекательного. В результате нашего ограниченного восприятия мы отвергаем то, что считаем несовершенным, упускаем из виду лучшее, а это лучшее есть в каждом моменте. Вселенная пытается дать вам подсказку, не отказывайтесь от ее помощи — взгляните на ситуацию с более высокой точки зрения. Принятие и правильные выводы станут вашим путем к духовному росту и развитию.

Космический совет: принимайте любую ситуацию как полезный опыт.

Время быть осторожными: астропрогноз на неделю с 7 по 13 февраля

♋ Рак

Вы все делаете правильно. Кроме одной мелочи. Вы зачем-то пытаетесь доказать миру, своим родителям, друзьям, коллегам, а то и вовсе чужим людям, что чего-то стоите, достойны, красивы, талантливы и так далее. Вы заслуживаете счастья и успеха безусловно, вне зависимости от величины свершившихся побед. Если в вас не верят — это не ваша проблема. Не лишайте себя радости побед, оглядываясь на мнения других. Вас ждут великие дела. Одобрите себя сами, не ждите этого от окружения.

Космический совет: вы рождены, чтобы сиять, и вы непременно будете сиять, не сомневайтесь!

♌ Лев

Быть благодетелем, заботиться обо всех вокруг может быть приятно, но до поры. Служение другим опустошает, если не давать себе отдыха и забывать о собственных нуждах. Вы наверняка уже замечал, как некоторые начинают пользоваться добротой. И все же продолжаете отдавать всю энергию на благо целого мира, но не себя. Эта практика губительна. Всегда помните, что и вы — часть мира, который стремитесь сделать лучше и счастливее.

Космический совет: найдите способ в отношениях с людьми не забывать и о собственных нуждах.

♍ Дева

Проблема в том, что вы слишком зациклены результате своих усилий. Вы зациклены на похвале, признании и одобрении от других. Отчасти поэтому поражения и неудачи выглядят настоящей трагедией. В действительности все не так, заметьте. Да, судьба порой испытывает на прочность, но с благой целью закалить и понять, насколько ценны светлые моменты жизни. Примите свой опыт — позитивный и негативный — как ценный урок.

Космический совет: относитесь к испытаниям и урокам судьбы с уважением и благодарностью.

Рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля для всех знаков зодиака

♎ Весы

Даже в самых близких и теплых отношениях вам нужно немного места для себя. Это не проявление эгоизма, не вините себя за это. А если партнер требует большего, объясните, почему это невозможно. Каждый открывается настолько, насколько может, а если приходится переступать через себя — это еще более губительно для отношений, чем необходимость в личном пространстве. Мягко, но уверенно обсудите это с людьми из своего окружения. Не заставляйте себя быть другим, это ни к чему хорошему не приведет.

Космический совет: не забывайте о важности личных границ и не бойтесь обсуждать их с близкими.

♏ Скорпион

Вы следуете за своей звездой и поступаете так, как считаете нужным. И это правильно, даже когда вы совершаете ошибку. Изучайте себя, стройте планы, действуйте по велению сердца и здравого смысла. И если кто-то не согласен, не одобряет, не поддерживает, выслушайте, но выводы делайте самостоятельно. Никто не проживет за вас эту жизнь, не пройдет ваш путь. Только вы. Не стоит прогибаться, меняться через боль, если вы сами этого не хотите. Будьте собой.

Космический совет: не поддавайтесь обстоятельствам и чужому мнению, всегда оставайтесь собой.

♐ Стрелец

Вселенная устроена сложно, разгадать ее тайны человек не сможет, пожалуй, никогда. Она то ведет нас, то, кажется, бросает на произвол судьбы. Но у каждого события есть определенная цель, в этом не сомневайтесь. И если сейчас вы не в силах изменить ситуацию, примите данность и продолжайте путь с благодарностью за опыт. Иногда это лучшее, что можно сделать. Необязательно каждый день быть борцом, Стрельцы. В этом и заключается ваш рост.

Космический совет: порой смириться — лучший способ выйти из сложной ситуации, примите данность с достоинством.

Амур на вашей стороне: Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

♑ Козерог

Для вас популярная поговорочка сегодня предельно актуальна: «Если это не приносит вам энергии, вдохновения или оргазма, этому не место в вашей жизни». Пословицы про разбивание головы о стену и рыбы об лед тоже кстати. Хватит испытывать себя на прочность бессмысленными и обессиливающими отношениями. Хватит копить хлам — вещественный, эмоциональный человеческий. Безжалостно избавляйтесь от лишнего и отягощающего. В жизни и так слишком много страданий, зачем намеренно создавать новые?

Космический совет: без сожалений бегите от токсичных отношений и избавляйтесь от лишних вещей в вашей жизни.

♒ Водолей

Отчаяться легко. Вы знаете это, как никто другой. Опустить руки и предаться унынию проще всего, но сдавшегося человека можно понять — жизнь действительно трудна, и не у всех есть силы для преодоления трудностей. Поэтому Вселенная научила нас радоваться мелочам и простым удовольствиям, поэтому создала для этого миллион возможностей. Спасайтесь от отчаяния осознанием красоты момента, вдохновляйтесь вкусной едой, музыкой, звуком дождя и видом из окна. Переживайте тяжелые ситуации, поддерживая себя этими мелочами. Это держит на плаву, нужно лишь сменить угол зрения. Вы справитесь.

Космический совет: найдите повод для радости, пусть маленький, не забывайте, как многогранна и прекрасна жизнь.

♊ Рыбы

В вас достаточно смелости для больших поступков и серьезных решений. Порой сбить вас с пути извне невозможно, даже если цель кажется всем вокруг абсурдной и невыполнимой. Главный ваш враг — вы сами. Непоколебимая позиция имеет обратную негативную сторону: собственные внутренние ограничения не позволяют добиваться, побеждать, преодолевая обстоятельства. Чуть больше веры в собственные силы, Рыбы, чуть больше фантазии! Расширяйте границы, и станете всесильными!

Космический совет: долой страхи и предубеждения, вы способны на большее!

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.