Грабители в масках до смерти забили битами кассиршу «Пятерочки» под Москвой

В подмосковной Истре в результате нападения на магазин погибла женщина. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Налетчики в масках и с битами ворвались в супермаркет «Пятерочка» через вход для разгрузки и избили троих человек.

В результате происшествия директора магазина и ее мужа отправили в больницу. У обоих диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 42-летняя кассирша от полученных травм скончалась.

Преступникам удалось забрать с собой 205 тысяч рублей и скрыться. На текущий момент подозреваемые уже задержаны — это четверо мужчин возрасте от 19 до 24 лет. Их поймали в деревне Чесноково — в 50 километрах от магазина. Все доставлены на допрос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Подмосковье грабитель погиб во время подрыва банкомата. Данный инцидент попал на видео.