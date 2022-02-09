Грабители в масках до смерти забили битами кассиршу «Пятерочки» под Москвой
Преступники забрали с собой 205 тысяч рублей. Вместе с продавщицей они били директора магазина и ее мужа.
Фото: Depositphotos / vital9c
В подмосковной Истре в результате нападения на магазин погибла женщина. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.
Инцидент произошел вечером 8 февраля. Налетчики в масках и с битами ворвались в супермаркет «Пятерочка» через вход для разгрузки и избили троих человек.
В результате происшествия директора магазина и ее мужа отправили в больницу. У обоих диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 42-летняя кассирша от полученных травм скончалась.
Преступникам удалось забрать с собой 205 тысяч рублей и скрыться. На текущий момент подозреваемые уже задержаны — это четверо мужчин возрасте от 19 до 24 лет. Их поймали в деревне Чесноково — в 50 километрах от магазина. Все доставлены на допрос.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Подмосковье грабитель погиб во время подрыва банкомата. Данный инцидент попал на видео.
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