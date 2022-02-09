Закончившееся убийством кассирши ограбление «Пятерочки» попало на видео

Забивание до смерти кассирши «Пятерочки» вооруженными битами грабителями в подмосковной Истре попало на видео. Запись с камер наблюдения, которые запечатлели разбойное нападение, обнародовало ГСУ СК России по Московской области.

На кадрах видно, как двое злоумышленников в масках с битами в руках передвигаются по магазину. Несколько пострадавших лежат на полу, по одному грабитель наносит мощный удар. На следующих кадрах запечатлено, как налетчики достают деньги из сейфа. После того как двое преступников завладели деньгами, они выбежали на улицу, где их ждали сообщники.

Как писал 5-tv.ru, в результате нападения на магазин в Истре пострадали двое человек и погибла кассирша. Полиция поймала подозреваемых через несколько часов после случившегося в 50 километрах от места происшествия. Все они доставлены на допрос.