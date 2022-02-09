Момент убийства кассирши «Пятерочки» грабителями с битами попал на видео

Видео с моментом убийства кассирши в магазине «Пятерочка» в подмосковной Истре оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как женщина пытается убежать от преступников, однако ее настигают и бьют битами по голове. Спустя некоторое время она приходит в себя, а преступники убегают. Пострадавшая встает на ноги, но после снова падает на пол и больше не двигается.

Налетчики также нанесли травмы директору магазина и ее мужу и выкрали 205 тысяч рублей. Четверо подозреваемых были задержаны спустя некоторое время в 50 километрах от места происшествия в деревне Чесноково. Как писал 5-tv.ru, все они доставлены на допрос. Известно, что им от 19 до 24 лет.