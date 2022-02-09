Вредные советы родителям: как толкнуть дочь под нож пластического хирурга

Наше представление о себе и собственной привлекательности формируется еще в детстве. Именно поэтому мамам девочек нужно быть особенно внимательными.

Страсть многих женщин к постоянному улучшению своей внешности, в том числе с помощью пластической хирургии, связана с неуверенностью в себе, которая формируется еще в детстве. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала детский психолог Наталья Искра.

Специалист отметила, что главную роль в формировании у девочки позитивного или негативного отношения к себе играет мать. Рождение дочери вызывает у женщины очень много чувств и не всегда однозначных. С одной стороны, это продолжение ее самой и возможность «себя» побаловать — косичками, бантиками, юбочками, платьицами.

«С другой стороны, конечно, дочь — это, условно, конкурентка, новая женщина, которая моложе. Именно поэтому мамы говорят своим красивым дочерям — посмотри на себя в зеркало, как ты оделась и тому подобное. Это связано не только с переживанием за их судьбу, но и с желанием соревноваться с ними, стремлением оградить от возможного женского успеха», — отмечает детский психолог.

Увы, уберечь от жизненных неудач таким образом не получится. Все равно девочка, а впоследствии девушка, будет поступать по-своему, принимать собственные решения и учиться на ошибках. Но при таком отношении матери она совершенно точно начнет сомневаться в своей привлекательности.

«К сожалению, это невроз, который приводит к тому, что женщина, девушка бесконечно занимается „улучшайзингом“, старается сделать себя все лучше и лучше с помощью спорта, каких-то косметических процедур, а порой и пластических хирургов», — рассказывает специалист.

На самом деле, за жаждой к самосовершенствованию нередко скрывается неуверенность в любви других людей, соревновательность за одобрение окружающих и особенно матери. Также подобные проблемы актуальны в семьях, где растут две, три сестры.

Чтобы не испортить жизнь дочери, напоминает детский психолог, очень важно не сравнивать ее с другими, не ругать за грязное платье, не критиковать, если она красиво и ярко оделась. Лучше просто спросить, почему она сделала выбор в пользу того или иного наряда, что хотела этим сказать. Таким образом вы скорее поможете девочке правильно относиться к себе и стать успешной в будущем.

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