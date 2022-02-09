Избиение дочери лидера группы Jah Division в магазине попало на видео

Дочь лидера группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском магазине. У 40-летней женщины произошел конфликт с одним из покупателей. Видео произошедшего появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что Людмила Моралес подходит к молодому человеку, который также совершал покупки в компании приятеля. Они начинают что-то друг другу объяснять, но конструктивная беседа быстро перерастает в ругань. Один из парней начал хватать Моралес за руки, она сопротивлялась.

На шум прибежала одна из продавцов и попыталась защитить женщину, загородив ее рукой. Однако после этого разборки продолжились уже у кассы. В какой-то момент один из молодых людей ударил дочь музыканта кулаком в лицо.

После происшествия Людмила Моралес обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у женщины ушиб носа. Предполагаемого дебошира уже задержали. В отношении 18-летнего юноши составили протокол о хулиганстве. По имеющейся информации, ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. У него имеется судимость за кражу.

Jah Division — российский музыкальный коллектив. Одна из первых регги-групп в стране появилась в начале 1990-х годом. Основателем стал Герберт Моралес — сын кубинского революционера Леопольдо Моралеса, соратника Че Гевары.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что грабители в масках до смерти забили битами кассиршу «Пятерочки» под Москвой.