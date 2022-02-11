Больше отдыхайте: как 12-е лунные сутки отразятся на жизни людей

В пятницу, 11 февраля, начинаются 12-е лунные сутки. День, который не терпит суеты и спешки. О том, на что стоит обратить внимание сегодня и чего категорически не следует делать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

По словам специалиста, энергетика этих лунных суток направлена на уединение с собой, спокойствие, отдых. Поэтому не стоит начинать новые дела. Лучше сосредоточиться на том, что уже есть в вашей жизни.

«Лучше углубиться в одно из направлений, проверить качество своей работы и ваших партнеров, соратников и своевременность шагов, нежели бросаться в какую-то новую сферу», — объясняет Шахова.

Из-за взаимодействия Луны с Нептуном не следует начинать прием новых препаратов или какой-либо цикл лечения, делать прививки. Лучше всего даже воздержаться от контакта с заболевшими.

Кроме того, многие в течение дня смогут ощутить сонливость, усталость и зависимость от мнения родного человека, рассеянность и в целом неудовлетворенность какой-либо ситуацией.

«При нестыковке интересов с окружающими переведите внимание на собственные впечатления и чувства без выражения претензий, если вы, конечно, не хотите разрушить отношения окончательно», — добавляет астролог.

Специалист также отметила, что сегодня людям, развивающим свои сверхъестественные способности и усиливающие чувствительность, с этими делами лучше повременить.

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