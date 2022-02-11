🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Эндокринолог заявила о смертельной опасности чипов красоты: «Вплоть до онкологии»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 24 282

Эндокринолог Филиппова предупредила о риске онкологии из-за чипов красоты

Фото, видео: Depositphotos / Gerain0812; 5-tv.ru

Процедура, во время которой под кожу вводятся биоидентичные пеллеты, становится все более популярной, но так ли она безобидна, как кажется на первый взгляд?

Для эффективной борьбы с признаками старения и поддержания хорошего состояния кожи все средства хороши, полагают женщины. Впрочем, тенденции таковы, что и мужчины все чаще прибегают к омолаживающим процедурам.

Современная косметология предлагает множество самых разнообразных услуг. В последнее время стремительно набирают популярность биоидентичные пеллеты или так называемые чипы красоты. О том, что это такое и почему может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Как объяснила эксперт, процедура заключается в том, что в подкожную жировую клетчатку вводится имплант — крошечная гранула размером не больше рисового зернышка, содержащая определенные действующие вещества. В частности, чипы красоты включают в свой состав тестостерон и гистрион. На протяжении четырех-восьми месяцев они постепенно рассасываются и воздействуют на организм.

При этом специалисты обещают огромное количество положительных эффектов — это и укрепление мышечной массы, выравнивание рельефа и улучшение качества кожи, снижение веса, повышение сексуальной функции, обретение активности и бодрости.

Повернуть время вспять: что делать, чтобы в 50 лет выглядеть на 25

Но несмотря на заявленные плюсы, процедура не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Особенно в тех случаях, когда ее проводят без соответствующих показаний.

«Прежде всего, введение чипов красоты может привести к избыточному уровню тестостерона в организме, что чревато негативными последствиями для различных органов и систем — вплоть до развития онкологических заболеваний, как у мужчин, так и у женщин», — отмечает доктор.

Помимо этого, по словам эксперта, в арсенале индустрии красоты представлены и другие биоидентичные импланты, в составе которых используется для оказания эффекта похудения метформин, но это не совсем хорошо.

Дело в том, что этот препарат не предназначен в качестве средства для снижения веса и имеет особые показания для применения, как и ряд других компонентов имплантов.

«Использование таких веществ имеет свои негативные факторы. Сам по себе пеллет не имеет как такового значения, потому что это лишь способ доставки активного компонента. Гораздо важнее само вещество, которое вводится в организм и какого бы оно не было происхождения, биодоступности и спектра действия, применять его необходимо с большой осторожностью. И ни в коем случае не используйте эти средства просто для улучшения самочувствия, тем более с целью похудения», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как наказать салон красоты за причиненный ущерб здоровью.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

Последние новости

16:28
Российские правоохранители пресекли деятельность подпольных оружейников
16:20
Умерла в Лос-Анджелесе: стали известны обстоятельства смерти Евгении Брик
16:15
Ученые: вирус Эбола может скрываться в мозге и спустя время убивать
16:04
Бывший жених Бузовой стал фигурантом уголовного дела: «Подрались из-за собак»
15:56
Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака
15:47
По улицам Петербурга провезли восьмиметровое изображение Петра I

Сейчас читают

Эндокринолог заявила о смертельной опасности чипов красоты: «Вплоть до онкологии»
Полотенце ему на дорожку: что подарить 14 февраля, чтобы расстаться с человеком
Чем запомнилась актриса Евгения Брик?
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год