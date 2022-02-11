Эндокринолог заявила о смертельной опасности чипов красоты: «Вплоть до онкологии»

Процедура, во время которой под кожу вводятся биоидентичные пеллеты, становится все более популярной, но так ли она безобидна, как кажется на первый взгляд?

Для эффективной борьбы с признаками старения и поддержания хорошего состояния кожи все средства хороши, полагают женщины. Впрочем, тенденции таковы, что и мужчины все чаще прибегают к омолаживающим процедурам.

Современная косметология предлагает множество самых разнообразных услуг. В последнее время стремительно набирают популярность биоидентичные пеллеты или так называемые чипы красоты. О том, что это такое и почему может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Как объяснила эксперт, процедура заключается в том, что в подкожную жировую клетчатку вводится имплант — крошечная гранула размером не больше рисового зернышка, содержащая определенные действующие вещества. В частности, чипы красоты включают в свой состав тестостерон и гистрион. На протяжении четырех-восьми месяцев они постепенно рассасываются и воздействуют на организм.

При этом специалисты обещают огромное количество положительных эффектов — это и укрепление мышечной массы, выравнивание рельефа и улучшение качества кожи, снижение веса, повышение сексуальной функции, обретение активности и бодрости.

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Но несмотря на заявленные плюсы, процедура не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Особенно в тех случаях, когда ее проводят без соответствующих показаний.

«Прежде всего, введение чипов красоты может привести к избыточному уровню тестостерона в организме, что чревато негативными последствиями для различных органов и систем — вплоть до развития онкологических заболеваний, как у мужчин, так и у женщин», — отмечает доктор.

Помимо этого, по словам эксперта, в арсенале индустрии красоты представлены и другие биоидентичные импланты, в составе которых используется для оказания эффекта похудения метформин, но это не совсем хорошо.

Дело в том, что этот препарат не предназначен в качестве средства для снижения веса и имеет особые показания для применения, как и ряд других компонентов имплантов.

«Использование таких веществ имеет свои негативные факторы. Сам по себе пеллет не имеет как такового значения, потому что это лишь способ доставки активного компонента. Гораздо важнее само вещество, которое вводится в организм и какого бы оно не было происхождения, биодоступности и спектра действия, применять его необходимо с большой осторожностью. И ни в коем случае не используйте эти средства просто для улучшения самочувствия, тем более с целью похудения», — подытожила врач.

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