В ЛДПР прокомментировали сообщения, что Жириновский перестал узнавать родных

В ЛДПР прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что госпитализированный с коронавирусом Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих.

«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — заявили в пресс-службе партии в ответ на запрос РИА Новости.

Как сообщал URA.RU со ссылкой на осведомленные источники, Владимир Вольфович находится в тяжелом состоянии, не узнает соратников по партии и родных. При этом отмечалось, что медики не дают никаких прогнозов на будущее.

Между тем, как заявили в ЛДПР, появляющиеся в прессе сведения о здоровье политика сильно преувеличены и ориентированы на создание эффекта сенсации, в то время как Жириновский находится в ясном сознании, следит за информационной повесткой и руководит подчиненными по телефону.

Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента РФ 2 февраля с диагнозом COVID-19. У него диагностировали обширное поражение легких. По данным Минздрава РФ, политик находится в стабильном состоянии, врачи делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что тяжелобольному Жириновскому дают успокоительные из-за требований о выписке.