🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 февраля, на растущей Луне важно уделить внимание здоровью. День идеально подходит для начала тренировок, посещения спа и массажей. Серьезных переговоров лучше избегать — умственная активность несколько снижена. Зато в финансовых делах ждет успех: небольшие покупки сегодня будут очень полезны.

♈ Овен

Овен, 12 февраля для вас — сложный день. Окружающие захотят понять, почему вы действуете так, а не иначе, зачем настаиваете на тех или иных вещах и вообще ведете себя не так, как бы им хотелось. Опускаться до скандалов не стоит. Лучше пресекать претензии на корню во имя всеобщего спокойствия.

Космический совет: не избегайте разговоров на важные темы.

♉ Телец

Телец, этот день будет максимально благоприятным. Не исключены романтические встречи и разговоры по душам. Если вы чего-то захотите для себя — обязательно сделайте это. Помните: жизнь слишком скоротечна, чтобы тратить ее на ожидания светлого будущего. Будущее и есть вы.

Космический совет: действуйте по велению сердца.

♊ Близнецы

Близнецы, 12 февраля постарайтесь контролировать эмоции и действия. Велики риски быть втянутым в конфликт, из которого выбраться будет не так уж и просто. Прислушивайтесь к близким людям, не пренебрегайте мнением авторитетов. Ваш девиз сегодня: «Больше дела — меньше слов».

Космический совет: ищите нетривиальные пути решения проблем.

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♋ Рак

Рак, в силу характера вы привыкли «пятиться назад», если видите преграду. К сожалению, жизнь не так проста, как может показаться, но вы обязаны сделать все ради собственного счастья. Не бойтесь совершать опрометчивые поступки. 12 февраля — идеальный день для экспериментов. Попробуйте!

Космический совет: ответы на сложные вопросы — на глубине.

♌ Лев

Лев, в последнее время отношения с окружающими вас напрягают. Не исключено, что вы испытываете проблемы на личном фронте. Сегодня займитесь самоанализом: подумайте, чего хотите и о чем мечтаете? Если есть кто-то, кто вам искренне дорог, не скупитесь на эмоции и чувства. Любите и будьте любимы.

Космический совет: уделите внимание любимым людям.

♍ Дева

Дева, 12 февраля для вас — ответственный день. Важно закончить начатое, чтобы двигаться вперед. Не исключено, что «токсичные» люди из прошлого захотят помешать вам в достижении целей — не слушайте их и не поддавайтесь на провокации. Помните: все что ни делается — к лучшему.

Космический совет: не возвращайтесь в прошлое даже мысленно.

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♎ Весы

Весы, прекрасная суббота идеально подходит для составления карты желаний и планирования. Абстрагируйтесь от текущих проблем, найдя время для разговора с внутренним «Я». Если какая-то идея кажется вам бредовой, а мечта — неосуществимой, просто запишите все в блокнот и отметьте, что необходимо сделать ради претворения в жизнь. Поверьте, часто все гораздо проще, чем может показаться.

Космический совет: научитесь прислушиваться к своим желаниям.

♏ Скорпион

Скорпион, 12 февраля проведите так, как хотите. Не нужно прислушиваться к мнению окружающих, которых часто заботят только собственные проблемы. Потратьте время на себя и восполните энергию, которую потратили за тяжелую трудовую неделю. Будьте вне времени и пространства.

Космический совет: позвольте себе быть по-настоящему свободными.

♐ Стрелец

Стрелец, текущая суббота — не время для спонтанных экспериментов. На данном этапе у вас есть все, что необходимо, поэтому ввязываться в сомнительные авантюры под благовидными предлогами не стоит. Лучше проведите день с пользой для ума: почитайте классику или начните изучать язык.

Космический совет: плывите по течению — все будет хорошо.

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♑ Козерог

Козерог, может показаться, что за последние месяцы работы силы буквально покинули вас. Но это не так. Дело в том, что порой вы занимаетесь не теми задачами, поэтому и чувствуете опустошение. Сегодня уделите несколько минут «мозговому штурму». Подумайте, чего на самом деле хотите от жизни?

Космический совет: начните добиваться целей прямо сегодня.

♒ Водолей

Водолей, в силу определенного склада характера, вас очень ценят на рабочем месте. Однако даже самые умные и богатые не застрахованы от промахов. 12 февраля не исключены конфликтные ситуации — вы обязаны выйти из них «сухими». Сделать это просто — будьте вежливыми, но смелыми и креативными.

Космический совет: в делах проявляйте свою индивидуальность.

♊ Рыбы

Рыбы, эта суббота просто обязана запомниться надолго. Посвятите ее веселью и настоящему релаксу. 12 февраля отбросьте все заботы, позволив голове отдохнуть от бесконечных жизненных ребусов и проблем. Наслаждайтесь происходящим, дышите полной грудью!

Космический совет: настало время получить удовольствие от жизни.

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