Девятилетняя студентка МГУ Теплякова берет за консультации по 50 тысяч рублей

Стоимость консультации самой юной студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой составляет 50 тысяч рублей. Об этом рассказал отец девятилетней девочки Евгений Тепляков, ответив на вопрос одной из пользовательниц сервиса LiveJournal. Женщина обратилась за помощью к Алисе, чтобы та подтянула знания ее сына по математике.

«Боюсь, вы финансово не потяните. <...> Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — рассказал отец юной студентки.

ЖЖ Евгения Теплякова

Алиса Теплякова испытывала трудности при сдаче своей первой сессии. Девочке поставили «неуд» за знания по профильному предмету. Однако этот день запомнился не столько провалом юной студентки, сколько реакцией на «заваленный» экзамен отца Алисы. В учебном заведении сообщили, что мужчина напал на сотрудника вуза во время попытки проникновения к месту проведения экзамена. Свою вину Тепляков не признает, а свои действия мотивирует как пресечение якобы «незаконного лишения свободы ребенка» во время экзамена.

Однако администрация МГУ отметила, что в случае успешной сдачи сессии, вуз составит индивидуальный план обучения для Алисы Тепляковой в соответствии с образовательными стандартами.

Известно, что в восемь лет Алиса Теплякова экстерном сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Она подала заявление на поступление в МГУ, но не смогла поступить на бюджетное место, ей досталось — платное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нейропсихолог охарактеризовала способности «талантливой» девочки Алисы Тепляковой.