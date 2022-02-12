Бесценная моя! Какой женщиной нужно быть, чтобы получать дорогие подарки

Секрет достойного, но в то же время эффективного поведения в отношениях с любимым раскрыла психолог, сексолог Алия Королева.

Получать подарки всегда приятно, особенно от любимого мужчины. Правда, женщины часто оказываются перед дилеммой — как правильно поступить, если просить не хочется, а сам избранник не спешит радовать любимую широкими жестами и грандиозными сюрпризами.

Между тем, если вы рассчитываете на дорогостоящие подарки и доходы вашего мужчины это вполне позволяют, вовсе не обязательно что-то выпрашивать. Есть гораздо более мудрый подход, который можно взять на заметку. Секрет достойного, но в то же время эффективного поведения в отношениях с любимым раскрыла психолог, сексолог Алия Королева.

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Как же дать партнеру понять, что вы ждете от него нечто большее, чем три розочки на 8 Марта?

Эксперт предупреждает — ее советы подходят тем, кто находится в стабильном и равноправном союзе, в котором оба друг друга любят, уважают и ценят или же находятся в процессе активного ухаживания. Речь не идет в данном случае о хитроумных стратегиях по «вытягиванию» из мужчины различных «бонусов» в обмен на близость и благосклонность — это все не про отношения, а скорее про бизнес.

Многие представительницы прекрасного пола недоумевают — почему же другим девушкам дарят квартиры, машины, путешествия, драгоценности, а им нет? По словам психолога, многое зависит от поведения самой женщины.

Нередко она сама вольно или невольно создает впечатление, что ей много не нужно и вообще она все умеет сама — и заработает, и найдет, и купит, еще и мужчине поможет.

Но это провальная стратегия. Создавая образ независимой, сильной женщины, вы притягиваете слабовольных, апатичных ухажеров, которым рядом с такой спутницей просто будет удобно существовать, не сильно напрягаясь.

Причем, нередко такие мужчины мало чего добились в жизни и не имеют ни соответствующего заработка, ни статуса, чтобы можно было от него ждать дорогие подарки и впечатляющие воображение знаки внимания.

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Другое дело, когда мужчина успешный, сильный, самостоятельный и может многое позволить себе в финансовом плане. В таком случае важно вновь не включить режим «я все сама» — поверьте, мужчина может на словах и оценить ваши лидерские качества, но его глубинные потребности быть защитником, опорой для любимой останутся нереализованными и нужных действий вы не получите.

«Мужская психология такова, что главная его потребность быть лидером, добытчиком, героем. Поэтому, если женщина хочет получать подарки, она должна всем своим видом, поведением, показывать, что этот мужчина для нее особенный, самый лучший», — посоветовала психолог.

Если вы хотите, чтобы мужчина дарил вам дорогие подарки, красиво ухаживал, поощряйте его, благодарите, показывайте ему что он уникальный, особенный, самый замечательный. Не бойтесь проявлять слабость — в ней, как ни парадоксально, сила женщины, советует эксперт.

Только, разумеется, слабость должна выражаться не в истерических жалобах на то, как все вокруг сложно и безрадостно, и как вам тяжело жить. Скорее под этим понятием имеется в виду мягкость, нежность, готовность принять помощь и внимание, понимание, что женщина достойна лучшего отношения.

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Как отметила сексолог, очень важно развивать и подчеркивать свою женственность, дарить мужчине ласку и заботу, в которых он нуждается.

«Вы должны показывать всем своим видом, что вы женщина, следите и ухаживаете за собой. Поскольку, как правило, сильные и властные мужчины, которые многого добились, от женщины в первую очередь хотят получать мягкость и нежность. Если вы будете закрывать его потребность в ощущении себя лидером, то дорогие подарки не заставят себя ждать», — подытожила эксперт.

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