🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Четыре способа распознать первоклассного любовника до интима

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 4 963

Встретив перспективного мужчину, любой женщине хочется узнать, каким он будет в постели.

Четыре способа распознать первоклассного любовника до интима

Фото: Depositphotos / romancephotos

Каким бы заботливым, понимающим и обеспеченным ни был мужчина, перед женщиной всегда остается вопрос: каковы его навыки в постели? К счастью, есть способы заранее увидеть в представителе противоположного пола талантливого в интимном плане кавалера. О четырех таких признаках рассказало издание WomanHit.

Он обладает рассудительным темпераментом

Согласитесь, суетливый и эмоционально нестабильный мужчина вряд ли сможет быть уверенным в постели. Поэтому спокойные и расчетливые представители сильного пола наиболее чувственны и внимательны к своей партнерше. С ними можно рассчитывать на неспешные предварительные ласки и их потрясающее развитие.

Он любит говорить о предпочтениях в постели

Далеко не каждый мужчина способен говорить о предпочтениях в постели. Нередко случается так, что эти разговоры скатываются в банальную пошлость, а женщине приходится неловко улыбаться в ответ, чтобы не задеть самолюбие мужчины. А вот что понравится представительницам прекрасного пола, так это разговор о сексуальных предпочтениях друг друга. Если ваш мужчина готов его вести, вам крупно повезло.

Он любит к вам прикасаться

Если ваш партнер постоянно пытается изучить ваше тело легкими и ненавязчивыми прикосновениями, то его смело можно записывать в списки идеальных любовников. Таким образом он показывает вам, что ему нужна не только физическая, но и эмоциональная близость. Однако стоит хорошенько задуматься, если вашему партнеру неприятно прикасаться к вам. О какой эмоциональной близости может идти речь? С таким мужчиной не стоит рассчитывать ни на страсть, ни на ласки.

Он умеет шутить

Недаром говорят, что мозг — самая сексуальная часть тела мужчины. Особенно хорошо, если он умеет ей пользоваться, чтобы проявить свое остроумие. Юмор располагает к человеку, расслабляет и поднимает настроение. Особенно, если мужчина способен свести ваши колкие замечание к шутке. Однако стоит быть осторожными — если партнер обижается на ваши «подколы» вне постели, тогда может случиться неприятная ситуация во время страстной ночи. С другой стороны, возможно, стоит связать свою жизнь с человеком, который проще относится к жизни?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что регулярная половая жизнь снижает риск рака и удлиняет жизнь

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 февраля

Последние новости

21:36
Не мой стиль: Собчак объяснила отсутствие сострадания к героям своих шоу
21:14
Четыре способа распознать первоклассного любовника до интима
20:52
Вместе с сыном замглавы МВД задержали президента мини-футбольного клуба
20:30
Очевидец о возможной причине пожара в Орехово-Зуеве: «Искрила проводка»
20:08
Адвокат Алешкин рассказал об изменении в поведении Малахова на фоне слухов о болезни
19:51
Насущный вопрос: как отличить биполярное расстройство от депрессии

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 февраля
Многодетная — значит жирная? Врач рассказала, как частые роды влияют на внешность
Магия пяти двоек: почему 12.02.2022 нельзя говорить «нет»
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год