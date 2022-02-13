Прославившаяся голыми фото дочь экс-главы Ставрополья похвасталась 60 млн рублей
Девушка с 18 лет проживает в США и зарабатывает с помощью стримов. В ее соцсетях можно обнаружить обилие откровенных снимков.
Фото: Instagram @mira_twitch
Дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского похвасталась балансом на банковском счете практически в 800 тысяч долларов — примерно 60,5 миллиона рублей.
Это произошло во время одного из стримов девушки, живущей в США. Скриншот, сделанный во время трансляции, сейчас активно распространяется по сети. Его обсуждают интернет-пользователи, пишет «АиФ».
«Откуда 800 тысяч баксов у простой стримерши?»
«Батя экс-губернатор. Молодец, что у дочери 800 тысяч долларов»,
«Не зря батя экс-губернатор Ставрополья, столько денег вложил в дочку. Хоть на что-то полезное должны идти налоги крестьян», — отметили удивленные фолловеры.
Девушка известна публике не только в качестве дочери экс-главы Ставраполья, но и любовью к откровенным фотографиям. Горячие снимки она выкладывает на своей странице в Instagram.
Валерий Гаевский занимал пост губернатора Ставропольского края с 2008-го по 2012 год. С 2016-го по 2021 год был сенатором от Думы Ставропольского края. Известно, что у политика три дочери. Одна из них проводит стримы под никнеймом Mira HS. Она проживает в США с 18 лет и зарабатывает на жизнь онлайн-ремеслом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина рассказала о гонорарах в «Комбинации» и заработках в пандемию.
Прославившаяся голыми фото дочь экс-главы Ставрополья похвасталась 60 млн рублей
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
Instagram @mira_twitch
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