Брежнева заговорила о проблемах со здоровьем после смерти Брик: «Много тревоги»

Известная актриса умерла через несколько месяцев после празднования 40-летия. Певице исполнилось 40 лет 3 февраля, и грустные мысли ее не покидают.

В начале февраля певица Вера Брежнева отметила свой 40-й день рождения. Она делилась с фанатами хорошим настроением, признавалась, что чувствует себя прекрасно, словно за плечами нет колоссального опыта и пережитых несчастий. Как вдруг, несколько часов назад, встревожила окружающих новостью о проблемах со здоровьем. Деталями дела артистка поделилась в Instagram.

Сначала Брежнева опубликовала грустное селфи, а затем неожиданное высказывание, распространившееся в соцсетях.

«Девочка: любит получать хорошие подарки, цветы, внимание. Женщина: любит получать хорошие анализы». Актуально», — подписала сторис знаменитая певица.

Спустя несколько часов Вера Брежнева снова вышла на связь с поклонниками и объяснила, о чем именно она говорит. Оказалось, последние дни артистка живет с ощущением постоянной тревоги. Она призналась, что постоянно хочет быть рядом с семьей и друзьями, людьми, что могут в трудную минуту поддержать.

«Такое время сейчас… Много тревоги. Очень обострены сейчас все чувства. Но столько любви встречаю, даже в незнакомых людях. И это сейчас придает спокойствие и силы. Люди, любите друг друга. Любовь спасет мир», — написала Брежнева.

Instagram @ververa

Что именно произошло с 40-летней певицей — пока неясно. Поклонники опасаются, что те самые, долгожданные «хорошие анализы» — не пустые слова. Юзеры вспоминали о трагедии с актрисой Евгенией Брик, что скрывала ото всех тяжелую болезнь — предположительно, онкологию. Красавица умерла в 40 лет в Лос-Анджелесе. Трагедия повергла в шок даже самых близких.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Брежнева отреагировала на слухи об уходе мужа-композитора Константина Меладзе.