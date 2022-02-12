Подруга Евгении Брик рассказала, о чем думала актриса в последние дни жизни

Несмотря на тяжелое заболевание и долгую борьбу за свою жизнь, актриса Евгения Брик даже в последние дни жизни думала не о себе, а о своих родных и близких. Об этом рассказала ее подруга Дарья Златопольская.

По словам девушки, звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» гнала прочь грустные мысли, никогда не впадала в уныние и депрессивное состояние.

«Женя ни на секунду не впала в эгоистичное уныние. Всегда в разговоре старалась говорить не только о себе, всегда интересовалась моими делами, хотя какие могли быть мои новости по сравнению с тем, что происходило у нее. Ее мысли были о Валере, Зоечке, сестре Лере, маме — как трудно им, а не ей», — рассказала телеведущая Златопольская.

Instagram @belaya.studia

В жесткой борьбе с раком Евгения Брик ощущала себя супергероем, отметила подруга. Она убеждена, что в этой борьбе актриса победила. Ведь до конца своих дней смогла оставаться человечной, настоящей и искренней.

«И теперь, милая любимая Женечка, ты будешь, где захочешь — в Петербурге, в Москве. Ты будешь со своими любимыми», — заключила Златопольская.

В последние месяцы жизни Евгения Брик сильно похудела, на фотографиях в социальных сетях она появлялась с короткой стрижкой. Это породило слухи о лечении химиотерапией и, соответственно, раке. Коллеги не знали о ее недуге - только самые близкие, пишет dni.ru. Актриса скончалась в Лос-Анджелесе. Ей было 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья покойной Брик не рассказала 12-летней дочке о смерти матери.