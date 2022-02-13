Сын Варвары устроил истерику на шоу «Две звезды. Отцы и дети» из-за «несправедливой» критики

Каждый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» — большое приключение с неожиданной развязкой. Десятая программа не стала исключением. Прямо на съемках сын певицы Варвары устроил скандал из-за «некорректных» оценок судей. Звездная мама пыталась вмешаться в ситуацию, но снизить градус напряженности не удалось.

30-летний Ярослав Федосеев, вероятно, был морально не готов к жесткой критике со стороны. Исполнив песню Андрея Макаревича «Я пью до дна» вместе с Варварой, он столкнулся с непониманием.

«Немного не по жанру. Я бы хотела больше души в этой песне», — высказалась певица Ани Лорак и поставила дуэту твердую «четверку».

Четыре балла Федосееву и Варваре поставила также телеведущая Екатерина Стриженова. Звезда заметила, что исполненная композиция ей очень нравится, но диве претило, что было слишком много «наигранности». Ей же хотелось больше развития.

«Абсолютно несправедлив! Полная ерунда! Субъективная, несправедливая критика, на которую мы обязательно ответим!» — возмущался за кулисами Ярослав, пытаясь скрыть гнев, пишет StarHit.ru.

Instagram @yaroslav_fedoseev

Что будет дальше и чем порадуют жюри состязания селебрити в следующий раз — пока остается загадкой. Вероятно, Варвара и сын сделают все возможное ради победы в проекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Варвары тайно вышла замуж.