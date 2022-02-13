🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Сын Варвары устроил истерику на шоу «Две звезды. Отцы и дети» из-за «несправедливой» критики

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 059

Молодой человек уверен в своем таланте и не понимает, почему кому-то не понравилось его выступление. Звездная мама не смогла урегулировать конфликт.

Сын Варвары устроил истерику на шоу «Две звезды. Отцы и дети» из-за «несправедливой» критики

Фото: Instagram @varvaramusic

Каждый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» — большое приключение с неожиданной развязкой. Десятая программа не стала исключением. Прямо на съемках сын певицы Варвары устроил скандал из-за «некорректных» оценок судей. Звездная мама пыталась вмешаться в ситуацию, но снизить градус напряженности не удалось.

30-летний Ярослав Федосеев, вероятно, был морально не готов к жесткой критике со стороны. Исполнив песню Андрея Макаревича «Я пью до дна» вместе с Варварой, он столкнулся с непониманием.

«Немного не по жанру. Я бы хотела больше души в этой песне», — высказалась певица Ани Лорак и поставила дуэту твердую «четверку».

Четыре балла Федосееву и Варваре поставила также телеведущая Екатерина Стриженова. Звезда заметила, что исполненная композиция ей очень нравится, но диве претило, что было слишком много «наигранности». Ей же хотелось больше развития.

«Абсолютно несправедлив! Полная ерунда! Субъективная, несправедливая критика, на которую мы обязательно ответим!» — возмущался за кулисами Ярослав, пытаясь скрыть гнев, пишет StarHit.ru.

Instagram @yaroslav_fedoseev

Что будет дальше и чем порадуют жюри состязания селебрити в следующий раз — пока остается загадкой. Вероятно, Варвара и сын сделают все возможное ради победы в проекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Варвары тайно вышла замуж.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.99
0.27 85.36
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Деньги за любовь: Раскрыты новые способы мошенничества в День Святого Валентина
3:49
Готовится к смерти? Певица Анастасия составила завещание
3:31
Военный аналитик разъяснил, для чего Западу необходим Венский договор
3:12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
2:47
Роза иль мимоза: что расскажут о женщине ее любимые цветы
2:33
Президент Германии заявил о «реально существующей» угрозе военного конфликта в Европе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
Трифонов день: что можно и чего нельзя делать 14 февраля
Какая группа крови защищает своего обладателя от тромбоза и легочной эмболии
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год