Пластический хирург прокомментировал изменившуюся внешность Алентовой

Пластический хирург, доцент Тагир Файзуллин прокомментировал изменившееся в последнее время лицо 79-летней актрисы Веры Алентовой. По его словам, не стоить делать поспешных выводов относительно внешности ззнаменитости и ошибок в работе специалистов.

«Это любимый подход журналистов — сразу найти виновных. А вы никогда не задумывались, что, может, Алентова сама просила доктора создать такой стиль и образ? Может, она счастлива и радуется результату. Тут нужно разговаривать именно с пациентом. Мы, как пластические хирурги, не можем навязывать свое эстетическое мнение, мы должны выслушать пациента, понять, что он хочет, и подобрать методику», — пояснил эксперт в интервью StarHit.ru.

Народная артистка РФ Вера Алентова сильно изменилась после смерти супруга Владимира Меньшова — она буквально постарела на глазах. В январе ее было почти невозможно узнать. Пластический хирург Максимильян Абозин, оценив ее фото, отмечал, что наверняка она пережила операции на веках, плюс SMAS-подтяжку. Не обошлось и без филлеров.

Как писал 5-tv.ru, ранее пластический хирург Владимир Плахотин рассказал о том, какие операции пережила Яна Рудковская.