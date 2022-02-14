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На свидание с партнерами! Китайский совет дня на понедельник, 14 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 760

Энергии дня будут благоприятствовать романтическим встречам.

На свидание с партнерами! Китайский совет дня на понедельник, 14 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 14 февраля?

Согласитесь, лучший понедельник на свете — когда он совпадает с днем Святого Валентина. И надо признать, этот понедельник оправдает возложенные на его ожидания. Энергии дня очень благоприятны для романтических встреч, свиданий, признаний в любви и налаживании отношений. Не упустите свой шанс!

Тем же, кто считает этот праздник недостойным, басурманским, или вообще с презрением относится к глупой традиции раздавать валентинки, бацзы рекомендует всерьез подумать о работе. Проекты, дела, задачи будут складываться в этот день идеально, проблемы решаться эффективно, совещания проводиться продуктивно.

Но! Не решайте в понедельник финансовые вопросы, не подписывайте сделки и важные контракты. Есть вероятность проморгать детали и упустить выгоду.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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