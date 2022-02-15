Сын Королевой оконфузился на сцене из-за ее откровенного наряда: «Шалю!»

Певица Наташа Королева выступила на шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе со своим 19-летним сыном Архипом. Номер артистки с наследником завершился небольшим конфузом — юноша продолжил петь даже после окончания музыки. Однако заботливая мать с пониманием отнеслась к недоразумению. Королева убеждена: Архип отвлекся на ее чересчур вызывающий наряд.

«Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать, и я умею удивлять! Не судите строго, шалю!» — подписала звезда свою публикацию.

Instagram @koroleva__star

Наташа Королева уверена, что у ее сына впереди - прекрасное будущее. А оплошности так или иначе бывают у всех.

«Какие его годы? Еще развернется, всему свое время, такого огня даст, что не потушим, еще молодой», — цитирует знаменитость 7Дней.ru.

Однако аудитория Наташи Королевой была не настолько благосклонна. Многие не оценили старания подростка и его возможные перспективы в шоу-бизнесе.

«Лучше бы не позорились, парень от слова совсем петь не умеет»,

«Мальчишка хороший, но нет огня… Не зажигалка»,

«Господи! Уберите вы Архипа с эстрады! Да не тянет он! Нет у него ни слуха, ни голоса! Не его это!» — возмущались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Наташи Королевой скорой покинет родительский дом. Архип решил жить самостоятельно. На первое время родители обеспечат его средствами, но позже ему придется зарабатывать самому.