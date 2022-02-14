ТОП-5 популярных треков для идеального свидания в День святого Валентина

День святого Валентина наполнен нежными словами и признаниями. И романтический вечер должен пройти с иголочки. Специально для 5-tv.ru популярный блогер Женя Лизогубенко подобрал ТОП-5 треков для идеального свидания в этот волшебный праздник любви.

Скриптонит «Это любовь»

Под него хочется танцевать или лежать в обнимку с любимым человеком под уютным пледом, просматривая совместные фотографии или придаваясь воспоминаниям. Трек «Это любовь» пролетел уже сквозь годы и остается актуальным до сих пор.

Джони «Комета»

Я считаю, что данный трек очень много говорит о чувствах к своему партнеру и то как ты его любишь и ценишь. Мне кажется, что очень уместно его включить рядом со своей половинкой.

Егор Шип «Dior»

Просто вайбовый трек, который заставляет двигаться и танцевать! И хочется вместе со своей девушкой спеть его.

5stay Family «Вместе мы»

Если вслушаться в слова, то можно и заплакать от того, что вы есть друг у друга. Ведь это и есть счастье — ценить каждую секунду, проведенную вместе.

Hammali & Navai «Цветок»

Спокойный и очень мелодичный трек, который идеально подходит для того, чтобы лежать вместе, вслушиваясь в каждое слово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подарить своей половинке в День святого Валентина. Ведь важно, чтобы он не только понравился, но и укрепил ваши отношения.