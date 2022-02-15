Билет в инвалидность: признаки высокого холестерина на пальцах ног, предвещающие ампутацию

Медики объяснили, при каком состоянии ног требуется неотложная врачебная помощь.

Специалисты американской Клиники Майо заявили, что высокий уровень холестерина может отрицательно сказаться на состоянии ног и привести к тяжелым последствиям. По мнению исследователей, в результате закупоривания сосудов происходит ограничение притока крови к нижним конечностям и, как следствие, может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА), при котором одна или несколько артерий, ведущих к ногам, блокируются или сужаются из-за жировых отложений. пишет МедикФорум.

Признаки ЗПА

Пальцы ног становятся холодными;

Повреждения кожи долго не заживают;

Выпадение волос на пальцах ног;

Медленный рост ногтей на ногах.

Если вовремя не предпринять меры, вышеуказанные признаки могут привести к ампутации. Это может произойти, если в конечностях, которые изо всех сил пытаются получить достаточное количество крови, начнется гибель тканей из-за ее нехватки, разовьется гангрена.

Признаки гангрены

Покраснение и отек на первой стадии развития болезни;

Потеря чувствительности ног, либо сильная боль;

Язвы, волдыри, которые кровоточат и источают неприятный запах;

Нога становится тяжелой, а при прикосновении к коже издается потрескивающий звук;

Пальцы меняют цвет: сначала с красного на коричневый, затем на фиолетовый, а после на черный — позже кожа сморщивается и отпадает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полезном напитке для снижения сахара и холестерина в крови.