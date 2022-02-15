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Анна Уколова из «Домашнего ареста» чуть не умерла от удушья: «Еле откачали»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 339

Знаменитая актриса рассказала о страшном кошмаре из детства. Воспоминания заставили ее рыдать.

Анна Уколова из «Домашнего ареста» чуть не умерла от удушья: «Еле откачали»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Звезда сериала «Домашний арест» Анна Уколова 15 февраля отмечает свой 44-й день рождения. Сегодня она — знаменитая актриса, счастливая мама, примерная жена и богатая леди, что вызывает приятную зависть. Страшно представить, но всего этого могло и не быть, не случись с ней чуда в младенчестве: недавно селебрити призналась, что была на грани жизни и смерти.

Уколова появилась на свет в Самарской области — поселке Сборном. Актриса называет день рождения несчастливым, потому что из утробы матери ее достали едва ли не мертвой — произошло обвитие пуповиной.

«Меня еле откачали. Отец работал начальником колхоза. Прислали на вертолете кровь. Помирала, да. Вот здесь у меня след, здесь след. Откачали меня… Откачали…» делилась Анна с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Печальные воспоминания невольно заставили актрису плакать. Впрочем, через несколько минут, собравшись с духом, звезда призналась: родители не только подарили ей вторую жизнь, но и самое счастливое детство. Папа хоть и оставил семью ради новой возлюбленной, хорошие отношения с актрисой, ее братом и экс-супругой всегда старался поддерживать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Уколова получила ТЭФИ.

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