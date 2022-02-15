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Актер из «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин снова попал в больницу

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8 454

В начале февраля у звезды советского кинематографа выявили COVID, но проходить лечение в стенах клиники он отказался. Домашняя терапия не дала результатов.

Актер из «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин снова попал в больницу

Фото: Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956)

Звезда фильма «Весна на Заречной улице», народный артист России Геннадий Юхтин во второй раз попал в больницу. Источник из окружения актера сообщил ТАСС, что тот никак не может оправиться от вирусной инфекции.

«Геннадий Юхтин вновь госпитализирован», — рассказал о повторном ухудшении самочувствия знаменитости информатор.

Уже известно, что результаты анализов 89-летнего Геннадия Юхтина подтвердили COVID. В настоящее время он проходит лечение в больнице в Коммунарке.

При первой госпитализации — 9 февраля — у Геннадия Гавриловича наблюдались серьезная отдышка из-за пневмонии, а также общая слабость и признаки ОРВИ. Когда состояние стабилизировалось, актер стал проситься домой. Лечащие врачи пошли на уступки, но оказалось, что организм звезды самостоятельно не в силах победить болезнь — требуется более длительный курс реабилитации.

Геннадий Юхтин родился в селе Чубовка Куйбышевской области. Будущий актер стал круглым сиротой в десять лет, из-за чего попал в детский дом. По окончании школы он поступил во ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году заступил на службу в Театр-студию киноактера.

Юхтин знаком отечественному зрителю по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации с COVID лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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