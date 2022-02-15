Госпитализированный Зюганов о своем состоянии: «Показатели хорошие»

Жизни и здоровью бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова в настоящее время ничто не угрожает. Политик идет на поправку, однако выписывать его пока не спешат, передает РИА Новости со ссылкой на слова самого пациента.

«Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно (по дате выписки — Прим. ред.)», — сообщил Зюганов информагентству.

Лидер КПРФ долгое время уклонялся от ответа на вопрос о конкретном диагнозе. У него подозревали COVID, но по факту никаких симптомов болезни, кроме обыкновенной ОРВИ, нет. 11 февраля секретарь ЦК компартии Сергей Обухов уточнил, что компьютерная томография не показала признаков поражения легких Зюганова, характерного при коронавирусе. Сам Геннадий Андреевич склонен думать, что действительно «поймал» рядовую простуду.

Известно, что Зюганова лечат в Центральной клинической больнице Управления делами Президента России. Туда же недавно госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, но в отличие от коммуниста, его состояние пока оценивается как тяжелое — врачи не рискуют отключать политика от аппаратов для поддержания работы внутренних органов. У последнего COVID подтвердился.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорили Зюганов и Жириновский, когда встретились в больнице.