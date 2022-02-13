Жириновский встретился с Зюгановым в больнице и спросил: «А где Миронов?!»

Госпитализированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился с находящимся в той же больнице лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и в шутку поинтересовался у него, где сейчас находится возглавляющий «Справедливую Россию» Сергей Миронов. Об этой анекдотичной ситуации со ссылкой на источник в ЛДПР сообщает агентство URA.RU в своем Telegram-канале.

«Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздает указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: „А где Миронов?!“» — сказал собеседник агентства.

По его информации, Владимиру Жириновскому понемногу становится лучше, он уже вышел из критического состояния. Несмотря на это, политик все еще «дышит через кислородную маску».

ОБНОВЛЕНИЕ 21:10:

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Ющенко в комментарии 5-tv.ru опроверг информацию о том, что Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов встречались в ЦКБ. По его словам, в последний раз политики виделись в Госдуме.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидеры ЛДПР и КПРФ оказались в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. Первый попал туда с коронавирусом, а второй — в целях профилактики.

Зюганов рассказал журналисту о своем лечении в ЦКБ и предложил ему водки

Больше всего опасений вызвало состояние Владимира Жириновского, вскоре пошли слухи о его смерти. Недавно в ЛДПР сообщили, что пожаловались на авторов подобных сообщений в полицию и ФСБ.