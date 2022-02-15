Сладкая жизнь: рецепт ленивых вареников с ягодным соусом от повара Емельяненко

Кулинарный блогер Василий Емельяненко поделился рецептом легкого завтрака из творога, муки и ягод.

Шеф-повар Василий Емельяненко славится доступными рецептами, которыми он охотно делится с подписчиками. Экспресс-завтрак из творога, муки и ягод порадует не только детей, но и станет отличным полезным перекусом для взрослых.

Ингредиенты

Творог - 300 граммов;

Мука — 50 граммов;

Яйцо - одна штука;

Ягодный микс - 200 граммов;

Сахар - 75-100 грамов;

Соль - щепотка.

Способ приготовления

В миску с творогом разбиваем одно яйцо, добавляем сахар, муку и немного соли. Все тщательно перемешиваем.

Творожное тесто выкладываем на доску и раскатываем в форме колбаски, которую нарезаем на тонкие кусочки, и каждый кусочек обваливаем в муке.

В сотейник отправляем ягоды с сахаром. Периодически помешивая, доводим до кипения и через пять минут убираем с огня.

Ставим на плиту кастрюлю с водой, добавляем немного соли. Как только вода закипит, закладываем ленивые вареники. Готовим после закипания пять минут.

Ленивые вареники выкладываем на тарелку, приправляем ягодным соусом и украшаем листочками мяты.

Приятного аппетита!

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