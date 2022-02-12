Киновед Поздняков об умершей Кириенко: «Ее боготворили, символ чистой красоты»

Специалисты считают, что звезда фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» была актрисой старой школы. Знаменитость относилась к кинематографу как к важнейшему из искусств.

Известный киновед и драматург Александр Поздняков назвал 5-tv.ru причину уникальности актрисы Зинаиды Кириенко, о смерти которой стало известно утром 12 февраля.

«Это была тонкая, изящная актриса. Ее красота всех покоряла — с самых ранних ее фильмов. Всегда ее героини были такими страдающими, потому что в ее лице, в ее пластике, в ее взгляде — была затаенная грусть. Тем не менее ее боготворили, она была актрисой — символом чистой красоты. Немного загадочной — не открытой каждому для понимания», — сказал Александр Поздняков.

Киновед добавил, что Зинаиду Кириенко можно назвать одной из актрис старой школы, которые относились к кино как к важнейшему из искусств.

«Это большая школа театральных киноактрис 1950-х годов, которые действительно привнесли старое, традиционное понимание о кинематографе и театре как о важнейшем из искусств», — подытожил Александр Поздняков.

Зинаида Кириенко считается советской кинозвездой 1950-1960-х годов. Она известна зрителям по фильмам «Любовь земная», «Тихий дон», «Поэма о море», «Судьба человека» и другим.

Актриса умерла в ночь на 12 февраля. Двумя днями ранее ее госпитализировали. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

8 февраля Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов. Информации о месте и дате прощания пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Валентина Гафта узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека. Тем не менее она нашла в себе силы прокомментировать смерть звезды фильма «Любовь земная».