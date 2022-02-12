Умерла звезда фильма «Любовь земная» Зинаида Кириенко

Умерла звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий дон» Зинаида Кириенко. О смерти советской и российской актрисы в возрасте 88 лет сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — цитирует ТАСС сообщение источника в Союзе.

Артистку госпитализировали 10 февраля. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

За два дня до этого Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Однако надолго в нем не задержалась, как и в Московском драматическом театре на Малой Бронной. А вот в Театре-студии киноактера актриса с 1961 года проработала больше 30 лет.

Кроме выступлений на сцене, Зинаида Кириенко известна по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Она считается советской кинозвездой 1950-1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Зинаиды Кириенко рассказал о ее состоянии незадолго до смерти.