Лавров пошутил над «непонятливыми» польскими журналистами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посмеялся над непонятливостью польского журналиста, которому потребовалось неоднократно уточнить, что РФ не готовит вторжения на Украину.

Вопрос о предполагаемой войне неоднократно звучал на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Всякий раз Лавров терпеливо отвечал, что сообщения СМИ и политиков на эту тему являются спекуляциями и «информационным терроризмом». Но, по всей видимости, один из журналистов пропустил ответы мимо ушей, поскольку под конец все же спросил: «То есть вторжения не будет?».

Терпению главы российского МИД остается лишь позавидовать. В ответ министр молча кивнул.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — отметил Лавров, обратившись к польскому коллеге, после чего рассмеялся.

Инцидент не оставила без внимания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так как слова до западных партнеров доходят не очень, надо при озвучивании ответов активно применять мимику, кивки и подмигивания», — язвительно написала дипломат в своем Telegram-канале.

Сегодняшний день, 15 февраля, она объявила днем провала западной пропаганды войны. Именно этой дате зарубежные СМИ пророчили стать началом военного столкновения между Россией и Украиной. Заявления Москвы о том, что о войне между братскими народами речи не идет, Западом упорно игнорируются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча Лаврова и Рау в Москве.