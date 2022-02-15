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Путин прокомментировал обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 9 738

События, разворачивающиеся сейчас в Донбассе, президент России назвал геноцидом.

Путин прокомментировал обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Решение проблем Донбасса должно происходить прежде всего с помощью не до конца реализованных Минских соглашений. Так президент России Владимир Путин прокомментировал обращение депутатов Госдумы к нему по поводу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР).

«Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего, как говорил господин федеральный канцлер, из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений, — отметил глава государства, — Мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе, прежде всего, окажут влияние на сегодняшние киевские власти».

Также по итогам переговоров со своим германским коллегой Олафом Шольцем Путин отметил, что происходящее сейчас в Донбассе нельзя назвать иначе как геноцид. Также президент РФ поднял остро стоящий вопрос нарушения прав русскоязычных граждан Незалежной.

«На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — заявил он.

Накануне состоялись переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Эта встреча стала первой для политиков. Они обсудили множество вопросов как мировой повестки, так и двусторонних отношений стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле назвали темы переговоров Путина и Штольца.

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