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Поцелуй или объятия? Что полезнее для здоровья и любовных отношений человека

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 34 821

Эндокринолог Васильева рассказала о влиянии поцелуев и объятий н здоровье человека

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Тактильные проявления теплых чувств влияют не только на возбудимость, но и на здоровье партнеров.

Многие люди жалуются на недостаток прелюдии при занятиях любовью. Кому-то не хватает прикосновений губ любимого человека, а кто-то мечтает оказаться в «медвежьих» объятиях партнера. Оказалось, что поцелуи и объятия необходимы не только для удовольствия, но и для здоровья. О пользе поцелуев и объятий 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

По словам специалиста, у человека есть три зоны восприятия.

  • Внешняя зона восприятия отвечает за осознание происходящего снаружи, вне границ тела.
  • Внутренняя зона восприятия — то, что происходит под кожей. Кожа — это граница между внутренней и внешней средой, а по состоянию кожи можно опознать симптомы какого-либо заболевания (например, контактного дерматита или нейродермита).
  • Ментальная зона восприятия — то, что происходит в нашем сознании ежесекундно.

Как поцелуи и объятия влияют на состояние человека

Поцелуи влияют сразу на три зоны восприятия. В случае с внешней зоной нежные прикосновения губ сигнализируют, что среда безопасна. Тело автоматически расслабляется.

«Происходит влияние симпатической нервной системы, то есть адреналина, и парасимпатической нервной системы — неуруса вагуса. Нервная система расслабляется, и человек чувствует себя в безопасности. У него улучшается дыхание, снижается давление и замедляется пульс», — утверждает специалист.

На коже находится большое количество рецепторов, связанных и с периферической, и с центральной нервной системой. Поэтому поцелуи и объятия снижают влияние стрессовых воздействий и уровень выработки «гормона стресса» кортизола. Прикосновения губ расслабляют и снижают напряжение мышц.

В этот момент вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за эмоциональную привязанность человека.

«Если мы говорим о восприятии ментальном, то поцелуи и объятия возвращают из привычных ежедневных автоматизмов человека в „здесь“ и „сейчас“. Поэтому очень важно держать за руку или обнимать тяжелых больных. Это возвращает пациента в реальность», — убеждена эндокринолог.

Кроме того, поцелуи приводят к выработке гормона полового возбуждения. Для мужчин это тестостерон, для женщины — эстрогены. Поэтому в близости важнее поцелуи, отмечает эксперт. Но и объятия, и прикосновения губ доставят удовольствие вашему партнеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как занятия любовью влияют на обраование тромбов.

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