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Бронзовая болезнь: Как выглядит обновленный «Медный всадник» в Петербурге

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Памятник «Медный всадник» в Петербурге сняли на видео после реставрации

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Знаменитый монумент снова сможет радовать жителей Северной столицы.

Петр I приходит в себя после тяжелой болезни — в пандемию у «Медного всадника» тоже обострились недуги. Реставраторы даже диагноз поставили — бронзовая болезнь. У коня стали разъезжаться ноги, и с весом своего именитого наездника он уже не справлялся.

Маленькие отверстия в подковах и в подошвах сапог — отсюда вытекает конденсат. И сюда же, словно хирурги или гастроэнтерологи, специалисты ввели крошечные камеры. Полостных патологий не выявлено. И влаги. А ведь 45 лет назад пришлось сливать 150 ведер! Рассмотрели и скелет — штыри, которые глубоко уходят в гром-камень. Держат надежно. Прежде чем убрать леса, «Медного всадника» натерли воском, эту процедуру делают ежегодно, обычно после помывки.

Чтобы восстановить памятник, специалистам даже пришлось делать ему подобие ФГДС. Нашей съемочной группе удалось первой увидеть обновленного Петра.

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