🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Горите, но не сгорайте! Китайский совет дня на среду, 16 февраля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 333

Сегодня можно заключить блестящую сделку или впасть в тоску. Все зависит от вас.

Горите, но не сгорайте! Китайский совет дня на среду, 16 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 16 февраля?

Амбивалентный день ожидается. Кого-то могут затопить отрицательные эмоции, а у кого-то дела пойдут вверх.

Натуры лидерские и структурированные смогут в среду совершить блестящие инвестиционные сделки, открыть новое дело, организовать успешную реализацию бизнес-проекта. Люди мягкие и эмоциональные, наоборот, могут почувствовать в среду растерянность, тоску и смятение в мыслях. Не бойтесь этих эмоций, они придут и уйдут прочь.

День не подходит для экстремальных активностей, сомнительных знакомств и рискованных движений. Могут возникнуть препятствия, эксцессы и инциденты, связанные со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
76.17
-0.41 86.27
-0.58
Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака

Последние новости

11:13
Умер автор музыки к фильму «Танцор диско» Баппи Лахири
11:01
Стали известны планы Ивлеевой о многомиллионной вечеринке в честь дня рождения
10:48
The Sun отредактировала статью о «вторжении» России на Украину
10:36
ТОП-4 вида орехов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз
10:24
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
10:11
Геннадия Зюганова выписали после госпитализации с подозрением на COVID

Сейчас читают

Пьяные москвичи морили голодом младенцев несколько дней
Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку зодиака
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год