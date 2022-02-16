Горите, но не сгорайте! Китайский совет дня на среду, 16 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 16 февраля?

Амбивалентный день ожидается. Кого-то могут затопить отрицательные эмоции, а у кого-то дела пойдут вверх.

Натуры лидерские и структурированные смогут в среду совершить блестящие инвестиционные сделки, открыть новое дело, организовать успешную реализацию бизнес-проекта. Люди мягкие и эмоциональные, наоборот, могут почувствовать в среду растерянность, тоску и смятение в мыслях. Не бойтесь этих эмоций, они придут и уйдут прочь.

День не подходит для экстремальных активностей, сомнительных знакомств и рискованных движений. Могут возникнуть препятствия, эксцессы и инциденты, связанные со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.