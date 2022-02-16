Рецепт домашней пиццы на тонком тесте за 10 минут

После работы обычно не хочется подолгу стоять у плиты. «Заморить червячка» можно быстрым и простым блюдом! Кулинарный блогер Милана Мелькумова поделилась рецептом вкусной пиццы, которую можно приготовить за десять минут и накормить не только себя, но и голодных сожителей. Минимум усилий, и вкусный ужин готов!

В этом рецепте есть секретный ингредиент — ливанская пита, которую можно использовать в качестве основы для пиццы. Любители тонкого теста оценят воздушность получившейся пиццы.

Ингредиенты:

Пита ливанская — одна штука для одной пиццы;

Соус моцарелла в шариках — четыре шарика для одной пиццы;

Колбаса;

Тертый сыр.

Для соуса:

Томатный соус — 200 граммов;

Чеснок — один зубчик;

Орегано — одна чайная ложка;

Соль и перец — по вкусу.

Перед приготовлением отправляем пустой противень в духовку на максимальной температуре. Пока противень греется, собираем блюдо. Так вы меньше потратите время на приготовление, а дно пиццы не подгорит.

Для соуса нарезаем зубчик чеснока и смешиваем с томатным соусом в миске. Туда же насыпаем орегано, добавляем соль и перец по вкусу.

Получившимся соусом смазываем лепешки питы, которые служат основой для пиццы. Сверху посыпаем тертым сыром и кладем кусочки колбасы, нарезанные кружочками. Если вы хотите больше начинки на вашей пицце, колбасу и сыр можно выкладывать слоями.

Получившуюся пиццу кладем на горячий противень и отправляем в духовку. Милана Мелькумова советует не следить за пиццей по времени, а вынимать ее по готовности. На горячем противне пицца запечется за пару минут.

Пиццу можно вынимать, когда сыр сверху расплавился, а тесто подрумянилось. Для украшения на пиццу можно добавить оливковое масло или зелень.

Приятного аппетита!

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