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Виктора Сухорукова уволили из театра: «Пил со всеми, выгнали одного»

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 15 671

Виктор Сухоруков вспомнил, как его выгнали из театра

Виктора Сухорукова уволили из театра: «Пил со всеми, выгнали одного»

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Артист отдавал театральной сцене всего себя, но вынужден был уйти из-за проблем с алкоголем.

Звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков отдал театру всю жизнь. Плотный график в Театре Моссовета не дал актеру жениться или завести детей. Сухоруков служил там 12 лет, а в 2021-м принял непростое решение уйти из труппы.

Сейчас 70-летний Сухоруков посвящает себя кино и выступает в театре Вахтангова как приглашенный актер. Он — признанный артист с большой фильмографией. Но времена в Моссовете актер вспоминает с любовью. Сухоруков не всегда ладил с начальством и даже был изгнан за пристрастие к алкоголю, сообщает dni.ru.

«Даже если сегодня все рухнет, я все равно счастливый человек. У меня нет права ни жаловаться, ни ворчать, ни бунтовать. Я свое прожил. А меня ведь и выгоняли! В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет», — вспомнил актер в беседе с журналистом Антоном Красовским.

В новом месте работы, театре Вахтангова, актера ценят и уважают. В такой атмосфере очень приятно работать. Сухоруков высоко оценивает свои роли в кино и на театральной сцене. Актер в шутку сравнивает себя с секс-символом XX века Мэрилин Монро.

«Она любила только президента, а я люблю многих… Мне все чаще стали говорить, что я великий артист», — похвалился Виктор Иванович.

Актеру приятно, что он остается востребованным и сейчас, в пожилом возрасте. В 2021-м он сыграл в драме «Чемпион мира» о противостоянии шахматистов Карпова и Корчного.

В конце января Виктор Сухоруков представил картину «Цыпленок жареный». Ранее 5-tv.ru сообщал, что для сериала артист учился целоваться в кадре.

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