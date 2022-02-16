Златопольская о госпитализации Валерия Николаева: «Он сейчас в состоянии войны»

Актера госпитализировали в одну из столичных психиатрических клиник. У звезды «Дня рождения Буржуя» подозревают биполярное аффективное расстройство.

Еще до скандала с пьяным вождением Валерий Николаев стал вести себя очень странно и тревожно. Об этом рассказала Дарья Златопольская — член жюри шоу «Танцы со звездами», в котором актер принимал участие.

По словам журналистки, 56-летний Николаев конфликтовал, срывал репетиции и вел себя крайне вызывающе. Возможно, это уже должно было стать «тревожным звоночком».

«У меня за него болит душа, — призналась телеведущая в беседе с 7Дней.ru, — Многие люди, которые его окружают, недовольны тем, как он себя ведет. У нас в воскресенье был эфир, я с того самого момента думаю, как я могу ему помочь?».

Однако Златопольская уверена, что Николаев бы точно заявил в ответ на такое предложение, что у него все хорошо и он не нуждается в чьей-либо помощи.

«Но я вижу, что у человека нет мира в душе, что он живет с неким вызовом, ему кажется, что все против него: и в нашем шоу, и в кино, и везде. Он сейчас в состоянии войны, а это разрушительно», — беспокоится журналистка.

В конце прошлой недели Николаев попал в спецприемник за вождение в нетрезвом виде. Там же у него произошла стычка с сокамерниками — актер вел себя неадекватно, утверждал, что его облили кипятком и у него серьезны ожоги, хотя медики не обнаружили на его теле никаких подобных повреждений.

Артиста госпитализировали в одну из московских психиатрических клиник с подозрением на биполярное аффективное расстройство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс рассказала о срывах съемок по вине Валерия Николаева.