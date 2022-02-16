Продюсер рассказала, что могло довести Николаева до срыва: «Два разных человека»

Психологическое состояние звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева вызвало опасения у близких. Звезда «нулевых» получал все меньше предложений о работе, и в какой-то момент об актере подзабыли. В 2016-м Валерий Николаев устроил массовое ДТП в центре Москвы. Спустя шесть лет артист отчаянно пытался восстановить репутацию: соглашался на роли в кино и сериалах и даже появился на танцевальном шоу. Но окружающие его коллеги отмечали, что у Валерия есть проблемы, над которыми необходимо работать.

Этого мнения придерживается и медиаменеджер Олеся Сазыкина. Она дружила со знаменитостью долгое время. Но со временем дружба закончилась, а Николаев угодил в спецприемник, где устроил стычку с сокамерником и лаял на окружающих. В беседе с 5-tv.ru Олеся рассказала, почему Валерий Николаев мог «съехать с катушек».

По мнению Сазыкиной, в психологических проблемах Валерия Николаева виновата ушедшая слава. В нулевых он был востребованным актером, пользовался успехом у женщин и считался чуть ли не главным секс-символом страны.

«Он был со своим стержнем, требовательным. Что планку у него „сорвало“, наверное, ему только одному известно. И то, наверное, вряд ли. Просто наступила „белочка“», — уверена продюсер.

При этом Сазыкина не стала утверждать, что Валерий Николаев принимал запрещенные вещества, ведь нет соответствующего заключения ДПС или полиции.

«Алкоголь — это 1 000 000%! Потому что он никогда не был трезв. Даже участвуя в каких-либо съемках, постоянно был подшофе. Под „кайфом“… по нему даже и не видно. Даже если он шмыгает носом, это не означает что он наркоман. У него может быть какая-то аллергия», — предположила Олеся Сазыкина в беседе.

Продюсер запомнила актера пафосным человеком, потому что Николаев был популярным и востребованным, зарабатывал большие гонорары. С выпивкой он упустил славу и неправильно расставил акценты, уверена бывшая подруга артиста. Николаев обращал внимание на гулянки и пьянки, а не на работу и дочь Дарью, которая тоже стала актрисой.

«Когда он выпивал, и когда он трезвый — это два разных человека. У него был глюк: он считал, что ФСБ за ним присматривает. Наверное, после фильма „Родина ждет“, где он снимался, начался определенный мужской климакс», — уверена Сазыкина.

Продюсер уверена: после сериала «Родина ждет» 2003-го у мужчины началось так называемое «зацикливание» на себе. Но о выходках Николаева стало известно в 2022-м: актера не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел». Негодующий Николаев рассказал о случившемся подписчикам.

«Я же хулиган и бандит», — едко заявил тогда актер.

Сазыкина вспоминает, что Николаев был особенно подавлен в злополучном 2016-м. Тогда актера арестовали на 15 суток за то, что он сбил человека, будучи в алкогольном опьянении.

«Это был всплеск: что он там сделал, его все обсуждали. Это психологическая травля, и у человека, особенно у мужчины это хуже всего», — оценила ситуацию продюсер.

По мнению Сазыкиной, состояние Николаева можно было сравнить с ситуацией вокруг Михаила Ефремова, которого осуждали несколько месяцев. Притом, что ролей у осужденного за «пьяное» ДТП актера было больше, чем у звезды криминальных сериалов.

Состояние Валерия Николаева и его возможное биполярное аффективное расстройство обсуждает множество звезд российского шоу-бизнеса. Ранее 5-tv.ru сообщал, что член жюри шоу «Танцы со звездами» Дарья Златопольская назвала Николаева человеком «без мира в душе».