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Терапевт назвал опасный для жизни пульс

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 820

Терапевт Кобрянов рассказал, какой пульс опасен для жизни

Терапевт назвал опасный для жизни пульс

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Врач посоветовал для профилактики отказаться от вредных привычек, кофеина, нормализовать режим сна и избавиться от лишнего веса.

Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов назвал пульс, который опасен для жизни человека.

«Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба, необходим вызов бригады скорой помощи», — сказал терапевт в комментарии агентству «Прайм».

Кобрянов добавил, что при регулярном повышении частоты сердечных сокращений необходимо провести ЭКГ и суточное холтеровское мониторирование с последующей консультацией у врача-кардиолога.

Для профилактики медик рекомендовал отказаться от курения, употребления алкоголя и кофеинсодержащих продуктов, избегать стрессовых ситуаций, наладить режим сна и избавиться от лишнего веса. При наличии артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца нужно строго соблюдать рекомендации по их лечению.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что при пульсе более 90 ударов в минуту, который не снижается в течение получаса-часа, необходимо обратиться к врачу. Такой симптом может означать серьезные проблемы с сердцем. Для тренировки сердечно-сосудистой системы специалист посоветовал меньше ездить на машине и больше двигаться. В день необходимо проходить не менее десяти тысяч шагов. Повышению выносливости сердца также способствуют плавание в бассейне и физические нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно измерить свой пульс без специального прибора.

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