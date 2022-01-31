Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 330 072

Врач Юрий Конев посоветовал при высокой ЧСС не пытаться самостоятельно ее снизить. Необходимо обратиться к специалисту.

Фото, видео: depositphotos / juanrvelasco; 5-tv.ru

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, сколько ударов в минуту считается нормой пульса у человека, а когда надо срочно вызывать скорую помощь. По его словам, если пульс составляет более 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа не снижается, это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.

Основных причин учащенного сердцебиения и тахикардии множество, и зависят они от возраста пациента. Для молодых высокая ЧСС, вероятней всего, связана с регуляцией нервной системы. В пожилом возрасте причина относится к нарушению деятельности сердца.

Когда ЧСС выше 90 ударов в минуту, к примеру, при ходьбе, беге, различных физических нагрузках, а в спокойном состоянии снижается, нет никакого повода волноваться. Однако если этого не происходит, серьезный повод срочно обратиться к врачу.

«Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — объяснил кардиолог в интервью 5-tv.ru.

Для тренировки сердечно-сосудистой системы, врач рекомендует меньше ездить на машине и больше двигаться. В день необходимо проходить не менее 10 тысяч шагов. Также плавание в бассейне и физические нагрузки способствуют выносливости сердца.

Ранее 5-tv.ru врач-кардиолог рассказал, как справиться с симптомами скачков давления.

-3° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

19:48
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля
19:31
Лена Миро рассказала, что связывает Лепса и Барановскую
19:15
МИД Эстонии вручил ноту протеста дипломату РФ из-за «инцидента с самолетом»
19:03
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь
18:53
Очевидцы сообщили о падении ребенка с 18 этажа в Москве
18:52
Четыре миллиона за драку: Прилучный запросил компенсацию по делу об избиении

Сейчас читают

Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии
Какие факторы влияют на уровень сахара в крови
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год