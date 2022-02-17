Уроженку Бурятии с детьми два года держали в рабстве под Воронежем

В Воронежской области владельцы фермы два года держали в рабстве уроженку Бурятии, насиловали, избивали и спаивали ее двоих детей. Об этом написала общественная организация «Альтернатива» в Instagram.

В сообщении говорится, что два года назад девушка с детьми четырех и шести лет приехала из Бурятии на заработки. На ферме под Воронежем ей предложили работу на выгодных условиях, однако на деле заставили работать даром, в том числе пасти стадо в 50 голов скота. При этом девушку регулярно били и насиловали. Избиениям подвергались и ее дети, которых к тому же периодически поили спиртным.

Со слов девушки, она боялась обращаться за помощью к кому-либо, так как «работодатели» запугали ее якобы большими связями в правоохранительных органах, и внушили, что никто ей не поможет. Единственная попытка побега закончилась тем, что пленницу догнали и вернули обратно. Освободиться ей удалось с помощью подруги, которой она сумела сообщить о своей ситуации. Сейчас девушка находится в Москве, но по-прежнему боится обращаться в полицию и говорит, что ее бывшие хозяева «способны на все».

В свою очередь представители общественной организации отмечают, что состояние детей россиянки крайне запущено.

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