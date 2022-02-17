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Уроженку Бурятии с детьми два года держали в рабстве под Воронежем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 10 457

Девушке пообещали хороший заработок на ферме, а на деле принудили работать даром, избивали и насиловали.

Уроженку Бурятии с детьми два года держали в рабстве под Воронежем

Фото: Depositphotos / sedmak

В Воронежской области владельцы фермы два года держали в рабстве уроженку Бурятии, насиловали, избивали и спаивали ее двоих детей. Об этом написала общественная организация «Альтернатива» в Instagram.

В сообщении говорится, что два года назад девушка с детьми четырех и шести лет приехала из Бурятии на заработки. На ферме под Воронежем ей предложили работу на выгодных условиях, однако на деле заставили работать даром, в том числе пасти стадо в 50 голов скота. При этом девушку регулярно били и насиловали. Избиениям подвергались и ее дети, которых к тому же периодически поили спиртным.

Со слов девушки, она боялась обращаться за помощью к кому-либо, так как «работодатели» запугали ее якобы большими связями в правоохранительных органах, и внушили, что никто ей не поможет. Единственная попытка побега закончилась тем, что пленницу догнали и вернули обратно. Освободиться ей удалось с помощью подруги, которой она сумела сообщить о своей ситуации. Сейчас девушка находится в Москве, но по-прежнему боится обращаться в полицию и говорит, что ее бывшие хозяева «способны на все».

В свою очередь представители общественной организации отмечают, что состояние детей россиянки крайне запущено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 44-летнем жителе Ярославской области, которого 20 лет удерживали в рабстве в Казахстане. Мужчина в конце 1990-х ушел служить в армию по контракту и пропал. В ноябре прошлого года полиция Казахстана обнаружила в сети ролик, где ярославец обращается к родителям и просит вызволить его.

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