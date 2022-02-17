Моргенштерн назвал размер гонораров за корпоративы: «Депутатам скидка»

Рэпер Моргенштерн при всей своей скандальности пользуется огромной популярностью у народа. От мала до велика — на праздниках музыканта хотят видеть все! Артист не скрывает, что купается в роскоши из-за бесконечных туров и корпоративов. Но сколько стоит заказать шоумена? Ценник приемлемый или копить придется годами?

В интервью «Новому радио» 23-летний Моргенштерн рассказал, что за одну «халтуру» зарабатывает примерно столько же, сколько Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

«Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — не без сарказма заметил Алишер Моргенштерн.

По действующему курсу, 100 тысяч долларов равняются примерно 7,5 миллиона рублей. Как отмечает dni.ru, рэперу в жизни крупно повезло, ведь он даже не имеет базового профессионального музыкального образования. Его главное достоинство — харизма, которую трудно не заметить.

В настоящее время Моргенштерн живет за рубежом — в Арабских Эмиратах. Возвращаться на родину, в Россию, музыкант пока не планирует. Ранее 5-tv.ru сообщал, что эмиграции предшествовал скандал вокруг дела о возможной пропаганде употребления наркотиков. По версии следствия, рэпер мог призывать молодежь совершать противозаконные действия через клипы и песни.