Гематолог рассказал, чем опасно повышение и понижение тромбоцитов в крови

Анализ крови может многое рассказать об организме человека и указать на возможные риски. Особое внимание стоит уделить строчке об уровне тромбоцитов. Эти клетки отвечают за свертываемость крови, их основная функция — «останавливать» раны и закрывать кровотечения.

Нормальный уровень тромбоцитов в крови меняется в зависимости от возраста. У взрослого он составляет от 150 000 до 400 000 клеток на микролитр крови. Но часто бывает, что тромбоцитов у человека больше или меньше. Что опаснее, повышение или понижение клеток, рассказал 5-tv.ru доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

Чем опасно понижение тромбоцитов:

Эксперт считает, что и понижение, и повышение тромбоцитов в крови очень опасно для человека. Снижение уровня клеток называют тромбоцитопенией. Понижение клеток в крови может свидетельствовать о гепатите, циррозе, при некоторых видах лейкоза, мегалобластной анемии.

«В случае снижения количества тромбоцитов возникает повышенная вероятность кровотечений при операциях или травмах», — рассказал врач.

Если тромбоциты снижаются ниже критического уровня, то человек может страдать взаимоспонтанными кровотечениями. На понижение указывают кровотечения из носа, десен или даже маленький порез.

Чем опасно повышение тромбоцитов:

В случае увеличения количества тромбоцитов выше нормы возникает такое состояние, как гипервязкость крови.

«Это состояние может приводить к повышенной вероятности образования тромбов внутри сосудов», — предупреждает врач.

Повышение уровня тромбоцитов в крови может указывать на лейкоз, туберкулез, рак почек. Кроме того, специалисты считают: повышение тромбоцитов сопровождает артрит, энтерит, а также острые инфекции, анемии, гемолиз.

Чтобы восстановить уровень тромбоцитов в крови, необходимо сдать анализы и выявить причину. После консультации у врача придерживайтесь правильного питания и обратите внимание на лекарства, которые принимаете. Некоторые препараты снижают уровень тромбоцитов в крови. В этом случае необходимо прекратить употребление лекарств и пропить препараты, способствующие восстановлению клеток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что анализ крови может рассказать о диабете, тромбозе и даже онкологическом заболевании.