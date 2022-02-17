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Валентина Талызина рассказала, что неизлечимо больна: «Отказали ноги»

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 9 237

Актриса прокомментировала слухи о перенесенном инсульте.

Валентина Талызина рассказала, что неизлечимо больна: «Отказали ноги»

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Звезда фильмов «Афоня» и «Зигзаг удачи» Валентина Талызина отметила 87-летие в конце января. День рождения она провела со зрителями и сыграла в спектакле «Волки и овцы» в театре Моссовета. Все действие звезда находилась в инвалидном кресле, что заставило зрителей серьезно волноваться о здоровье любимой актрисы.

Поклонники решили, что у Валентины Илларионовны отнялись ноги после перенесенного инсульта несколько лет назад. Тогда актриса ненадолго пропала с экранов и вернулась уже с палочкой в руках. Валентина Талызина решила прекратить пересуды и рассказала 7Дней.ru, почему не встает с кресла.

«Нет и не было у меня никакого инсульта! У меня полинейропатия. Да, действительно, около трех лет назад у меня отказали ноги», — призналась артистка.

По словам Валентины Илларионовны, проблемы со здоровьем случились после поездки в Китай. Тогда Талызина пережила сильный стресс из-за неправильно оформленных билетов. Она добиралась до Москвы десять часов, что губительно сказалось на шатком здоровье пожилой артистки. Вернувшись в столицу, Талызина уже прихрамывала.

«Вскоре у меня состоялся разговор со знакомым врачом, и он рекомендовал мне лечь в больницу — ему показалось, что у меня что-то с речью, — рассказывает актриса. — Меня положили в „сосудистое“ отделение, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить как при проблемах с сосудами. А полинейропатия — это нервы».

Неправильное лечение, очевидно, не помогло. В незнакомой больнице у Талызиной стали отказывать ноги. При выписке известная актриса не могла передвигаться без ходунков. Тогда в театре Моссовета были неувязки с руководством, поэтому Валентина Илларионовна умолчала о проблеме.

Сейчас Валентина проходит длительный сеанс реабилитации. Она может недолго ходить с палкой. Но Талызиной еще не хватает здоровья отыгрывать долгий спектакль в полную силу. Даже при болезни и преклонном возрасте звезда стремится радовать зрителей и поднимается на театральную сцену.

Валентина Талызина — не единственная актриса советского кино, у которой с возрастом ухудшилось здоровье. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце января госпитализировали Бориса Щербакова.

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