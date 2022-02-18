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Ляйсан Утяшева рассказала о пережитом насилии: «То щекочет, то бьет»

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 250

Ляйсан Утяшева рассказала о пережитом насилии: «То щекочет, то бьет»

Ляйсан Утяшева рассказала о пережитом насилии: «То щекочет, то бьет»

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Известная спортсменка и телеведущая поделилась воспоминаниями из детства.

Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с журналистом Youtube-канала «А поговорить?» воспоминаниями тяжелого детства. Отец будущей знаменитости в 1990-е решил променять преподавание истории и литературы на бизнес, набрал кредитов, а затем прогорел. Неудачи напрямую отражались на семье, точнее, на теле матери Ляйсан.

По ее воспоминаниям, уж слишком часто мама «ударялась» то о двери, то о ванну, то о другие места в доме, старательно скрывая частые побои. Утяшевой казались странными такие проявления любви. По словам знаменитости, отец занимался рукоприкладством когда «был не в себе».

«У меня психодел: то папа меня щекочет, то бьет, то крики на кухне. Я боюсь, мне страшно», — описала свои детские ощущения Утяшева.

К приходу отца всегда была идеальная чистота, но мама с маленькой Ляйсан лежали и боялись под одеялом в ожидании главы семьи. По только одному повороту ключа в дверях уже можно было догадаться о состоянии отца, и тогда «сердце начинало дрожать». 

YouTube / А поговорить?

Мама не делала из него монстра, но Утяшева умоляла мать не провоцировать отца и встречать его молча. По признанию знаменитости, именно тогда она поняла, что повзрослела. Постоянные побои сильно отразились на детской психике, свои страхи Ляйсан Утяшева перенесла и во взрослую жизнь: спортсменка и активистка долго не могла решиться на замужество, боясь повторения истории с громкими сценами в семье. А последствия тянутся до сих пор: Ляйсан нередко прибегает к помощи психотерапевту, чтобы «зализывать» детские раны.

Известно, что мать красавицы-спортсменки впоследствии развелась с супругом-абьюзером. Личная же жизнь известной гимнастки сложилась вполне удачно: Ляйсан Утяшева почти десять лет живет в счастливом браке с шоуменом Павлом Волей. За время совместной жизни у них родились двое детей: сын Роберт и дочка София.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева задумалась о смене фамилии.

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