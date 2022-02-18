Флаг рода: как смена фамилии повлияет на судьбу Ляйсан Утяшевой

Фамилия — это наше второе имя. Она несет энергетический посыл: это не просто набор букв, а, как считают специалисты в области сверхъестественного, своеобразный магический код, в значительной степени определяющий жизнь и судьбу человека. Известная гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что спустя 10 лет брака с шоуменом Павлом Волей готова взять фамилию супруга. Так ли безопасно принимать столь кардинальные решения, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал экстрасенс Андрей Харрис.

«Прежде чем поменять свою фамилию на фамилию своего возлюбленного, необходимо провести магический анализ рода этого человека, потому что очень часто там могут встречаться проклятия, различные деструктивные программы и влияние, которое вы попросту можете унаследовать и взять себе», — объяснил эксперт.

Опасней всего, по мнению провидца, менять фамилию после нескольких лет брака: таким образом вы можете вызвать на себя гнев рода.

«Род понимает, что вы не взяли его фамилию с самого начала, и это может породить ряд огромного количества изменений вокруг вашей жизни, и часто они не очень позитивного характера», — предостерег Харрис, а это как раз случай Утяшевой.

Экстрасенс назвал несколько правил для кардинального поворота в жизни. По словам мага, не стоит решаться на подобный шаг осенью и зимой, а в качестве наиболее благоприятного периода для смены фамилии он выделил весну, особенно ее начало, с пиком в день весеннего равноденствия, обычно приходящегося на 22 марта.

«22 марта — это время заложения новой жизни, а смена фамилии, как ничто другое, способно создать прочный фундамент для этого», — обозначил предсказатель.

Существуют ли особенные или опасные фамилии? — Харрис обратил внимание на то, что есть правило не брать фамилию проще, чем у себя: такой шаг понижает вибрации своего второго имени, а вы таким образом упрощаете и ухудшаете свою текущую жизнь. Неудачным примером эксперт считает смену фамилии Лаврентьева на Рогову, лучше изменить ее на Красильникову. Имея сложную фамилию, например, Барклай де Толли, не стоит «опускаться» до Ивановой. Однако если Иванова поменяет строчку в паспорте на Петрову, то это уже не будет проблемой: обе фамилии практически равноценные.

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«Фамилия — это флаг рода, а каждый род очень долго работал над своим развитием по нашей земле, проходил различные уроки и достигал тех или иных вершин. Поэтому любое ваше действие должно приносить ему, прежде всего, пользу, которая заключается в утверждении „не навреди“», — разъяснил специалист и посоветовал выбирать равную с вашей фамилию или получше.

Последовав этим правилам, вы не будете гневить свой род и привлечете в свою жизнь лишь позитивную энергию. Однако, случается, что фамилия возлюбленного по тем или иным причинам вам совершенно не подходит. В таком случае допустим противоположный сценарий: у мужчины также всегда есть возможность поменять свою фамилию на фамилию супруги и улучшить свою жизнь.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог Литвиненко рассказал, как смена фамилии может отразиться на браке Ляйсан Утяшевой.

сенс.