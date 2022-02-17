Под флагом Воли: чем может грозить смена фамилии Ляйсан Утяшевой

Смена фамилии может не только укрепить отношения, но и стать причиной разлада в союзе, уверен психолог.

В современном мире далеко не каждая невеста решается на смену своей фамилии при вступлении в брак. Кого-то отпугивают сложности с документами, кому-то просто не нравится фамилия мужа, а некоторые демонстрируют таким образом своего рода независимость. Однако со временем взгляды могут измениться.

Зачем менять?

Так телеведущая Ляйсан Утяшева, находящаяся в счастливом браке с шоуменом Павлом Волей уже почти десять лет, захотела сменить свою девичью фамилию на фамилию мужа.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год! Я вот думаю, может, действительно, на „десяточку“ сделать приятное», — рассказала спортсменка в эфире своего YouTube-шоу.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Филипп Литвиненко рассказал, как такое решение может отразиться на взаимоотношениях супругов и стоит ли его принимать.

«Это некий шаг, когда женщина транслирует миру и окружающим, что она готова идти за мужчиной под его флагом, то есть ее фамилия — это теперь ее новый флаг, и она этим шагом выражает ему свою такую некую покорность в хорошем смысле этого слова, приверженность, лояльность и веру в него», — пояснил специалист.

По его мнению, в целом в этой традиции нет ничего плохого, она поддерживается в обществе, а в случае спортсменки и юмориста это может стать дополнительным укреплением их и без того прочных отношений.

«Ляйсан всегда очень тепло и уважительно говорит о Паше, а Паша всегда, когда только может, признается в любви Ляйсан, и все видят, что это действительно искренне и по-настоящему, что бывает не часто в таких вот звездных парах, — отметил психолог, — Поэтому то, что Ляйсан подумывает о смене фамилии на фамилию мужа, — это такой естественный шаг, вытекающий из их гармоничных отношений».

Трещина в браке

При этом Литвиненко подчеркнул, что смена фамилии не станет неким «оберегом» от развода. Для того чтобы отношения были счастливыми, над ними нужно работать — просто фамилии, к сожалению, недостаточно. Однако есть один момент, который действительно может испортить брак.

«Важно, как сама женщина относится к этой фамилии, на сколько она ей нравится, — подчеркнул специалист, — Если женщине нравится фамилия мужа, то почему бы ее не сменить, если же женщине не нравится фамилия мужа, то я считаю, что нужно дать женщине право не менять свою фамилию».

Такую точку зрения психолог аргументировал тем, что смена фамилии «потому что так принято» действительно опасна для отношений. Невеста будет чувствовать, что ее заставили это сделать. Поэтому если Ляйсан Утяшева все же хочет сменить фамилию исключительно для того, чтобы сделать подарок мужу на годовщину свадьбы, то вряд ли из этого выйдет что-то хорошее.

«Если женщина поменяет свою фамилию на фамилию мужа, которая ей не нравится под таким вот социальным давлением, то это уже может быть опасным и даже нанести вред отношениям, потому что ее насильно заставили это принять и у нее будет такое неосознанное подсознательное сопротивление всему этому, которое уже будет отравлять их отношения», — подытожил Литвиненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруга Павла Воли решила изменить свою жизнь.