Михаил Шац пожаловался на проблемы дочери с алкоголем: «Она много пьет»

По словам артиста, на праздновании Нового года он не выдержал и сделал наследнице замечание.

Юморист Михаил Шац рассказал о своей обеспокоенности относительно проблем дочери Софии с алкоголем. По словам артиста, в определенный момент ему показалось, что девушка не знает меры, а это чревато соответствующими последствиями. Непростой вопрос он поднял в эфире общего с Софией подкаста, в котором обсуждаются проблемы воспитания детей. Гостем выпуска стала коллега Шаца по юмористической сцене Зоя Яровицына.

Инцидент, после которого 56-летний Михаил Шац стал переживать за дочь, произошел в новогодние праздники. Отцу было неловко фокусировать внимание наследницы на своих наблюдениях, но он не смог сдержаться.

«Я к Соне обратился с замечанием таким… Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет», — заявил шоумен.

Для беседы на щекотливую тему комик пригласил практически эксперта. Зоя Яровицына не понаслышке знакома с крепкой хваткой зеленого змия. Она рассказала, что и сама, и ее родственники, переживали период зависимости. Осознав однажды, что может упустить из-за спиртного лучшие моменты жизни, артистка отказалась от него вообще — трезва вот уже два года.

«У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до талого, пропускаешь жизнь, теряешь возможности, либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь», — заявила она.

Хотя былого веселья порой хочется, и к бокалу иногда тянет, даже в своих выступлениях Яровицина пропагандирует жизнь с расставленными приоритетами. Если ради цели нужно пережить пару вечеринок с лимонадом вместо виски, выбор очевиден, полагает она.

Михаил Шац в свою очередь заметил, что у его дочери нет серьезных проблем с алкоголем, но исключить родительское беспокойство почти невозможно. Важно только понять, как говорить с детьми о спиртном, чтобы не быть чересчур прямолинейным. Хотя шоумен уверен, что бутылка ни к чему хорошему не приводит — рано или поздно он разрушает дружбу и изолирует зависимого человека от мира.

Ранее 5- tv.ru рассказывал о разводе Михаила Шаца с супругой и многолетней соратницей Татьяной Лазаревой, а также о расставании других знаменитых пар их шоу-бизнеса.