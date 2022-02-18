Медики решают вопрос о проведении Жириновскому операции

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, требуется операция в связи с обнаруженной гематомой. Пока медики не решаются на хирургическое вмешательство и ждут, пока состояние политика стабилизируется, сообщает источник 5-tv.ru.

Владимир Жириновский проходит лечение в Центральной клинической больнице со 2 февраля. Болезнь сказалась на работе легких. Медики проводят медикаментозную терапию, в том числе с использованием антибиотиков. Лидер фракции ЛДПР частично находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В целом, можно говорить о наличии положительной динамики. Показатели в результатах анализов постепенно приходят в норму.

По имеющейся информации, Жириновскому проводят также трансфузионную терапию. Эта процедура показана при острой массивной кровопотере, которая могла быть вызвана повреждением слизистой во время установки специальных трубок для поддержки дыхания. Такие случаи случаются в медицинской практике, но у одних пациентов это приводит к более выраженным проявлениям, у других — к менее явным.

Ранее в ЛДПР рассказали, что политик идет на поправку, однако ему еще требуется наблюдение врачей. Представители партии выразили благодарность медикам, контролирующим лечение Жириновского, а также гражданам, присылающим теплые слова поддержки председателю партии.

Ранее 5- tv.ru рассказал, как врач оценил шансы Жириновского на восстановление.