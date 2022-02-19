Какое наследство Борис Невзоров оставил своим признанным и внебрачным детям

Известного актера не стало 18 февраля. Ему было 72 года.

От последствий COVID на 73-м году жизни скончался народный артист России Борис Невзоров. У известного актера осталось несколько детей от разных союзов и немало других близких родственников. Так кому же достанется его наследство и есть ли оно вообще?

Денег нет…

В одном из последних больших интервью Борис Георгиевич рассказал, что официальных наследников у него всего трое: сын Борис от первой супруги, а также дочки Полина и Настя. Первая девочка родилась в браке актера с коллегой по цеху — Анастасией Ивановой. К несчастью, женщину убили. Вторую наследницу Невзорову подарила избранница Елена Хрипунова — чудо произошло в 2020 году.

«У меня и внебрачные дети есть. Наверное, не про всех из них знаю, но некоторые мои бывшие утверждали, что именно я отец. Спасибо им, что не выпячивают на телешоу наше родство, не требуют денег. Впрочем, особо больших средств у меня и нет. Претендовать не на что. Только на гены и мое имя», — уточнял Невзоров в разговоре с «Экспресс газетой».

Актер рассказывал также, что его единственным «богатством» была квартира в центре Москвы. Ее Борис Георгиевич купил на честно заработанные средства. Однако после скандального развода с актрисой Аллой Пановой был вынужден продать недвижимость. Деньги — пополам.

Своей последней избраннице — матери горячо любимой дочки Насти — Невзоров купил двухкомнатную квартиру в Подмосковье. При этом официально зарегистрировать союз с женщиной актер так и не решился. Отношения с первенцем Борисом у кумира миллионов не сложились — мать наследника не разрешила общаться, так что поделиться имуществом с ним ныне покойный Борис Георгиевич просто не успел.

«Говорят: „кровь — не вода“, ну уж не знаю. У меня есть моя Полина, я ее вырастил, это точно моя дочка! Родится еще ребенок… (о маленькой Насте — Прим. ред.) А все остальные… Конечно, надо человеком всегда оставаться. Если будет срочно нужна моя помощь, без сомнения помогу! Развела меня жизнь с другими детьми, что делать», — говорил актер.

Оставлял Невзоров завещание или нет — пока неясно. В любом случае все имущество актера будет делиться между наследниками в соответствии с законом и никак иначе.

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